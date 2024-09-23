Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Penyiram Air Keras ke Polisi saat Bubarkan Tawuran di Jakbar Ditangkap, 1 Anak di Bawah Umur

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |12:00 WIB
3 Penyiram Air Keras ke Polisi saat Bubarkan Tawuran di Jakbar Ditangkap, 1 Anak di Bawah Umur
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap tiga orang diduga pelaku penyiraman air keras terhadap dua orang anggota Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya. Pelaku melakukan aksinya saat anggota kepolisian hendak membubarkan aksi tawuran di Kembangan, Jakarta Barat. 

"Sudah kita amankan sebanyak tiga orang pelaku terkait kasus tersebut," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi kepada wartawan, Senin (23/9/2024). 

Ketiga anak yang diamankan tersebut di antaranya yakni AAYA (15), ISE (23) dan RB (22). Ketiganya diringkus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan lanjutan, di mana salah satunya merupakan anak di bawah umur. Pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa air keras dari tangan para pelaku.

"Kita masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendalami peran masing-masing. Kita akan melakukan penindakan hukum sesuai aturan yang ada," ujarnya. 

Sebelumnya, Kapolsek Kembangan Kompol Moch Taufik Iksan sebelumnya menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 21 September 2024 kemarin pukul 04.30 WIB. Saat itu, korban bersama timnya sedang melakukan patroli mengantisipasi tawuran.

"Ya benar, anggota Tim Perintis Presisi Polda Metro Jaya mengalami luka akibat siraman yang diduga dari air keras saat membubarkan aksi tawuran," kata Taufik dalam keterangannya kepada wartawan, Senin 23 September 2024. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068253/ilustrasi-DRxL_large.jpg
Polisi Ungkap 22 Remaja Tawuran di Bekasi Tak Saling Kenal, Dapat Undangan "Pesta"
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3066974/korban_air_keras-NaYU_large.jpg
Bubarkan Tawuran, Dua Polisi Disiram Air Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/338/3066396/kekerasan-3hOM_large.jpg
Penyiram Air Keras ke Polisi saat Bubarkan Tawuran di Jakbar Diburu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/338/3066308/ilustrasi-fDTu_large.jpg
Dua Anggota Polisi Alami Luka Siraman Air Keras saat Hendak Bubarkan Tawuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/338/3063992/polisi_tangkap_remaja_hendak_tawuran-f1qi_large.jpg
4 Remaja Bawa Sajam dan Bom Molotov Ditangkap di Jaktim, Diduga Mau Tawuran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/338/3060744/ilustrasi_pembunuhan-e9Ej_large.jpg
Tawuran Maut di Jakpus, Polisi Tetapkan 2 Pelajar SMK yang Bacok Korbannya hingga Tewas sebagai Tersangka 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement