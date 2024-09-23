Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Lengkap Perampokan Sadis Rumah di Bogor, Korban Dibikin Mabuk Lalu Dibunuh

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |12:49 WIB
Kronologi Lengkap Perampokan Sadis Rumah di Bogor, Korban Dibikin Mabuk Lalu Dibunuh
Pelaku perampokan di Bogor (Foto: Putra Ramadhani/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Empat pelaku perampokan yang menewaskan satu orang di wilayah Cibungbulang, Kabupaten Bogor telah merencanakan aksinya jauh-jauh hari. Hingga akhirnya, pelaku melancarkan aksinya dan membawa barang berharga milik korban.

Wakapolres Bogor Kompol Adhimas Sriyono Putra mengatakan, para pelaku berinisial D (30), S (29), C (48) dan O (26) sebelumnya merencanakan aksi perampokan pada 13 September 2024.

"Kronologi kejadian, para pelaku ini sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan curat (pencurian dengan pemberatan) ini dua sebelum hari sebelumnya. Jadi tanggal 13 September mereka sudah merencanakan tapi batal, melanjutkan lagi tanggal 15 September batal lagi baru terlaksana tanggal 17 September 2024. Semua perencanaan tersebut di bengkel tersangka di Kampung Moyan, Cibungbulang," kata Adhimas, Senin (23/9/2024).

Perampokan itu sendiri bemulai ketika pelaku D dan S bertamu ke rumah korban sekira pukul 23.00 WIB. Korban yang tidak menaruh curiga sempat menyuguhkan kopi kepada kedua pelaku tersebut.

"Sudah disiapkan di dalam jok motor pelaku yaitu ada kunci pas dibalut dengan pakaian untuk menganiaya korban. Kemudian, setelah mereka sampai, korban sempat menyuguhkan kopi kepada para tersangka dan sempat minum-minuman keras dibawa tersangka untuk membuat korban HS mabuk," jelasnya.

 

1 2 3
      
