Identifikasi 7 Mayat Mengambang di Kali Bekasi, 4 Keluarga Datangi RS Polri

JAKARTA - Polisi mengungkapkan sudah ada 4 keluarga yang mendatangi Rumah Sakit Polri, Jakarta. Mereka datang guna melakukan identifikasi 7 mayat laki-laki yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024.

"Dan sudah ada 4 keluarga yang datang ke RS Polri untuk melakukan indentifikasi apakah dari ketujuh jenazah tersebut merupakan salah satu anggota keluarga mereka," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Audy Joize Oroh dalam jumpa pers di Polres Metro Bekasi Kota, Senin (23/9/2024).

Audy juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan melakukan autopsi terhadap 7 jenazah laki-laki di RS Polri. "Dan pada hari ini rekan-rekan akan dilakukan autopsi terhadap ke 7 jenazah di RS Polri. Untuk hasilnya akan di informasikan lebih lanjut," ungkapnya.

Audy mengatakan bahwa saat ini pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP, mengevakuasi jenasah ke RS Polri, serta memeriksa saksi sebanyak 23 orang.

Polisi, katanya, juga berkoordinasi dengan Basarnas BPBD, dan Timsar Brimobda melakukan penyisiran ke aliran sungai untuk mengantisipasi jika kemungkinan masih ada korban-korban lain yang belum ditemukan. Dan, katanya, sampai saat ini masih berlangsung.

"Selanjutnya kami membuka posko orang hilang atau antemortem. Jadi nanti apabila dari keluarga masyarakat atau kelurga yang merasa ada anggota keluarganya yang belum kembali kerumah bisa melaporkan ke posko orang hilang," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, polisi bersama warga menemukan 7 jenazah di aliran Kali Bekasi, kawasan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 22 September 2024.



(Arief Setyadi )