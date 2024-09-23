Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi 7 Remaja Melompat hingga Ditemukan Tewas di Kali Bekasi, Kocar-kacir Digerebek Polisi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |13:21 WIB
Kronologi 7 Remaja Melompat hingga Ditemukan Tewas di Kali Bekasi, Kocar-kacir Digerebek Polisi
Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Audy Joize Oroh (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Polisi mengungkapkan bahwa kronologi detik-detik dugaan sebelum 7 remaja laki-laki melompat ke Kali Bekasi dan ditemukan meninggal pada Minggu 22 September 2024 kemarin. Dari hasil penyidikan, para saksi dan korban berkumpul pada Sabtu 21 September 2024 dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

"Bahwa pada hari Sabtu pukul 03.00 WIB dini hari para saksi dan korban berdasarkan informasi, berkumpul di sekitar Jalan Cipendawa di bedeng atau gubuk di depan PT Gudang Semen Merah Putih Jati Asih," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Audy Joize Oroh saat jumpa pers, Senin (23/9/2024).

Audy mengatakan bahwa pada tempat berkumpul tersebut ditemukan kurang lebih 30 kendaraan yang berdasarkan keterangan saksi kemungkinan dihadiri oleh 60 orang.

"Kemudian, dari keterangan saksi juga diperoleh keterangan bahwa di tempat tersebut mereka melakukan aktivitas minum-minuman beralkohol dan terindikasi juga ada senjata tajam di lokasi tersebut," kata Audy.

Lalu, kata Audy, sekitar pukul 3.30 WIB Tim Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota mendatangi tempat tersebut dan puluhan orang tersebut lari kocar-kacir.

"Jadi, setelah melihat adanya kedatangan Tim Perintis Presisi, remaja yang berkumpul di tempat tersebut kemudian melarikan diri kocar-kacir ada yang mengarah ke perumahan warga di Jalan Pay I dan ada juga beberapa yang mengarah ke arah Kali Bekasi," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496/arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186293/diplomat_muda_kemlu_ri-XJqg_large.jpg
Misteri Sidik Jari di Lakban Arya Daru Menuai Sorotan, Polda Metro Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083/arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068/arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186028/arya_daru-L8q9_large.jpg
Audiensi, Kubu Arya Daru Desak Polisi Gelar Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3185961/arya_daru-8sEk_large.jpg
Polda Metro Undang Audiensi Keluarga Arya Daru Siang Ini 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement