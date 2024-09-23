Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Emak-Emak ASN Ngamuk Larang Umat Kristiani Ibadah, Ini Kata Kemenag

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |16:40 WIB
Viral Emak-Emak ASN Ngamuk Larang Umat Kristiani Ibadah, Ini Kata Kemenag
Viral emak-emak ASN larang umat Kristian ibadah (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Beredar video viral di media sosial terkait dugaan intoleransi dilakukan emak-emak yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bekasi, Jawa Barat. Di mana, ASN tersebut mengamuk melarang umat Kristiani ibadah.

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menilai, peristiwa itu menunjukkan masih perlunya edukasi kepada masyarakat. Terutama terkait komitmen dalam menjaga kerukunan hidup bermasyarakat.

"Ini menunjukkan bahwa kita semua masih perlu terus memberikan pencerahan kepada masyarakat kita untuk terus berkomitmen menjaga kerukunan dalam kehidupan bersama," kata Kamaruddin kepada Okezone, Senin (23/9/2024).

Sebelumnya, Pj Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad menanggapi aduan warga. Dia mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti dan mengonfirmasi ASN yang terduga melakukan tindakan intoleransi.

Gani pun meminta perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti dengan mengedepankan ketentuan dan peraturan yang ada.

 

Telusuri berita news lainnya
