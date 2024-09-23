Kasus 7 Mayat di Kali Bekasi, Tim Patroli Ternyata Selamatkan 4 Orang yang Ingin Ceburkan Diri

JAKARTA – Selain tujuh mayat yang sebelumnya ditemukan di Kali Bekasi, ternyata ada empat orang yang berhasil diselamatkan oleh Tim Patroli Perintis Presisi (P3) Polres Metro Bekasi Kota, usai menceburkan diri ke sungai lantaran berusaha menghindari kejaran petugas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pembubaran sekitar kurang lebih 60 orang yang tengah berkumpul di sebuah gubuk di sekitar sebuah pabrik, dikarenakan diduga akan melakukan aksi tawuran.

“Kemudian ada 4 orang di antaranya mencoba melarikan diri itu masuk ke Kali Bekasi, dan berhasil diselamatkan oleh Tim Patroli Perintis Polres Metro Bekasi,” ujar Ade Ary kepada wartawan, Senin (23/9/2024).

Peristiwa yang bermula terjadi pada hari Sabtu (21/9/2024) sekitar pukul 03.00 Tim P3 Polres Metro Bekasi Kota yang beranggotakan 9 petugas kepolisian mendapati adanya sekitar 30 motor.