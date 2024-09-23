Pengundian Nomor Urut Cagub-Cawagub, RK-Suswono Bakal Naik Motor ke KPU Jakarta

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), akan bertolak ke KPUD untuk mengambil nomor urut dari DPD Partai Golkar pada Senin (23/9/2024).

Rencananya, RIDO bakal menaiki kendaraan roda dua untuk bertolak ke KPUD Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta, Basri Baco. Ia berkata, pasangan RIDO beserta rombongan berencana menggunakan kendaraan roda dua ke KPUD.

"Hal tersebut merupakan simbolisme perhatian pasangan RIDO untuk solusi transportasi yang komprehensif di Jakarta, hingga memikirkan mobilisasi last mile," terang Basri dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/9/2024).