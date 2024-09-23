Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berikut Susunan Fraksi dan Pimpinan DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |17:08 WIB
Berikut Susunan Fraksi dan Pimpinan DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
DPRD DKI Jakarta (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengumumkan pimpinan DPRD DKI periode 2024-2029 dan susunan fraksi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/9/2024). Pimpinan DPRD DKI disesuaikan berdasarkan usulan DPP partai politik (Parpol) masing-masing. 

Achmad Yani menyampaikan, ada lima Parpol yang mendapatkan kursi pimpinan, yakni PKS, PDIP, Gerindra, Nasdem, dan Golkar. "Sesuai usulan PKS, memutuskan saudara Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI (periode 2024-2029),” kata Achmad Yani.

Adapun untuk ketua yakni Khoirudin. Untuk wakil ketua akan diisi oleh empat orang yakni Ima Mahdiah (PDIP), Rani Mauliani (Gerindra), Wibi Andrino (Nasdem), Basri Baco (Golkar).

Berikut susunan lengkap pimpinan DPRD DKI periode 2024-2029:

Ketua:

Khoirudin

Wakil Ketua:

Ima Mahdiah (PDIP)

Rani Mauliani (Gerindra) 

Wibi Andrino (Nasdem)

Basri Baco (Golkar)

Struktur sembilan Fraksi DPRD DKI 2024-2029:

PKS

• Penasehat 

Khoirudin

Abdul Aziz

Achmad Yani

Abdurrahman Suhaimi

• Ketua 

Ismail

• Wakil Ketua 1

Muhammad Thamrin

• Wakil Ketua 2

M Subki

• Sekretaris

M Taufik Zoekifli

• Bendahara

Nasdiyanto

• Wakil Bendahara 1

Zahrina Nurbaiti

• Wakil Bendahara 2

Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi

• Anggota

Ade Suherman

Inad Luciawaty

Suhud Alynudin

M Hasan Abdilah

Sholikah

M Alfatih

Ghozi Zulazmi

PDIP

• Penasehat

Johnny Simanjuntak

• Plt Ketua 

Pantas Nainggolan

• Wakil ketua

Pandapotan Sinaga

• Sekretaris

Dwi rio Sambodo

• Wakil sekretaris

Brando Susanto

• Bendahara

Chica Koeswoyo

• Anggota

Yuke Yurike

Ima Mahdiah

Wa Ode Herlina

Lauw Siegvrida

Ida Mahmudah

Manuara Siahaan

Hardiyanto Kenneth

Agustina Hermanto Tina Toon

Hilda Kusuma Dewi

 

      
