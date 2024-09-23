JAKARTA - Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengumumkan pimpinan DPRD DKI periode 2024-2029 dan susunan fraksi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/9/2024). Pimpinan DPRD DKI disesuaikan berdasarkan usulan DPP partai politik (Parpol) masing-masing.
Achmad Yani menyampaikan, ada lima Parpol yang mendapatkan kursi pimpinan, yakni PKS, PDIP, Gerindra, Nasdem, dan Golkar. "Sesuai usulan PKS, memutuskan saudara Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI (periode 2024-2029),” kata Achmad Yani.
Adapun untuk ketua yakni Khoirudin. Untuk wakil ketua akan diisi oleh empat orang yakni Ima Mahdiah (PDIP), Rani Mauliani (Gerindra), Wibi Andrino (Nasdem), Basri Baco (Golkar).
Berikut susunan lengkap pimpinan DPRD DKI periode 2024-2029:
Ketua:
Khoirudin
Wakil Ketua:
Ima Mahdiah (PDIP)
Rani Mauliani (Gerindra)
Wibi Andrino (Nasdem)
Basri Baco (Golkar)
Struktur sembilan Fraksi DPRD DKI 2024-2029:
PKS
• Penasehat
Khoirudin
Abdul Aziz
Achmad Yani
Abdurrahman Suhaimi
• Ketua
Ismail
• Wakil Ketua 1
Muhammad Thamrin
• Wakil Ketua 2
M Subki
• Sekretaris
M Taufik Zoekifli
• Bendahara
Nasdiyanto
• Wakil Bendahara 1
Zahrina Nurbaiti
• Wakil Bendahara 2
Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi
• Anggota
Ade Suherman
Inad Luciawaty
Suhud Alynudin
M Hasan Abdilah
Sholikah
M Alfatih
Ghozi Zulazmi
PDIP
• Penasehat
Johnny Simanjuntak
• Plt Ketua
Pantas Nainggolan
• Wakil ketua
Pandapotan Sinaga
• Sekretaris
Dwi rio Sambodo
• Wakil sekretaris
Brando Susanto
• Bendahara
Chica Koeswoyo
• Anggota
Yuke Yurike
Ima Mahdiah
Wa Ode Herlina
Lauw Siegvrida
Ida Mahmudah
Manuara Siahaan
Hardiyanto Kenneth
Agustina Hermanto Tina Toon
Hilda Kusuma Dewi