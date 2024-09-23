Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Menuju KPU Jakarta, Dharma-Kun Siap Ikuti Pengundian Nomor Urut Cagub-Cawagub

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |17:18 WIB
Menuju KPU Jakarta, Dharma-Kun Siap Ikuti Pengundian Nomor Urut Cagub-Cawagub
Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menuju KPU Jakarta (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dharma Pongrekun-Kun Wardana menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Senin (23/9/2024). Keduanya siap mengikuti pengundian nomor urut Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) di Pilkada Jakarta 2024.

Dari pantauan iNews Media Group, Dharma-Kun berangkat dari Bale Gotong Royong, Antasari, Jakarta Selatan bersama rombongan sekitar pukul 16.51 WIB menggunakan mobil dengan plat nomor B 1638 CJF membawa ke KPU Jakarta.

Keduanya tampak mengenakan kaos dengan jas warna hitam. Tampak pendukung Dharma-Kun juga mengenakan kostum serba hitam yang bertuliskan "Jakartaku Aman: Bersama Selamatkan Jiwa Keluarga Kita". Selain itu, para pendukung juga membawa atribut peraga kampanye yang akan diperagakan saat pengundian nomor urut di KPU.

Sementara diketahui, Komisioner KPU Jakarta Astri Megatari mengatakan bahwa penetapan nomor urut setiap pasangan calon yang akan dilakukan pada hari ini, dilaksanakan pukul 19.00 WIB. “Hari ini kami akan mengadakan pengundian nomor urut pukul 7 malam di Kantor KPUD Jakarta,” kata Astri.

Astri memastikan, ketiga pasangan calon akan datang pada kegiatan yang berlangsung pada malam hari ini. “Ya Paslon hadir ke kantor kami untuk mengambil nomor urut,” ujarnya.

Asti menegaskan, nomor urutnya yang diambil Paslon akan menjadi nomor saat mereka berkampanye dan surat suara. Pengambilan nomor urut akan dilakukan dengan cara diundi. 
 

(Arief Setyadi )

      
