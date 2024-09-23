Tidak Biasa, Babon Berpakaian Rapi Sebelum Tewas Mengenaskan Bersama 6 Rekannya di Kali Bekasi

BEKASI - Muhammad Rizky (19) alias Babon menjadi salah satu korban jiwa atas peristiwa penemuan 7 mayat yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi, pada Minggu (22/9). Rekan Babon, Rizky (21) alias Mongkak mengaku sempat bertemu almarhum sebelum ditemukan tewas.

Mongkak sudah biasa nongkrong di rumah Babon yang terletak di Jalan Madona IV, Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Kota Bekasi. Pada Jumat (20/9) malam dia melihat Babon, mengenakan pakaian yang rapih.

Dilanjutkannya, Babon sempat mengajaknya pergi untuk menghadiri pesta ulang tahun. Namun ajakan itu ia tolak, karena keesokan harinya dia harus pergi berkerja.

"Hari Jumat saya ketemunya, habis pulang kerja, saya kesini ngopi gak lama. Dia tuh (Babon) kayak izin, terus ngajakin saya buat pergi ke acara kayak ulang tahun gitu," ucap Mongkak kepada wartawan, Senin (23/9/2024).

Dia mengatakan, Babon pergi dengan pakaian rapih sekitar pukul 20.00 WIB bersama 3 orang lain dengan menggunakan 2 motor. "(Korban) Rapi banget, pakai sepatu, celana levis, pakai jaket juga," ujar Mongkak.

Singkat cerita, keesokan harinya pada Sabtu (21/9) sore, Mongkak kembali ke rumah korban untuk sekedar nongkrong selepas pulang kerja. Dia sempat menanyakan keberadaan korban kepada keluarga sat itu.

"Saya pulang kerja Sabtu kesini lagi. Sekitar jam 15.30 WIB. Oh kalau saya nanya biasanya, (kepada keluarga korban) Babon kemana gitu?, kata ayahnya 'Belum pulang'," ucapnya.