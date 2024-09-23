Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tidak Biasa, Babon Berpakaian Rapi Sebelum Tewas Mengenaskan Bersama 6 Rekannya di Kali Bekasi  

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |17:19 WIB
Tidak Biasa, Babon Berpakaian Rapi Sebelum Tewas Mengenaskan Bersama 6 Rekannya di Kali Bekasi  
Babon Berpakaian Rapi Sebelum Tewas Mengenaskan Bersama 6 Rekannya/Okezone
A
A
A

BEKASI - Muhammad Rizky (19) alias Babon menjadi salah satu korban jiwa atas peristiwa penemuan 7 mayat yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi, pada Minggu (22/9). Rekan Babon, Rizky (21) alias Mongkak mengaku sempat bertemu almarhum sebelum ditemukan tewas.

Mongkak sudah biasa nongkrong di rumah Babon yang terletak di Jalan Madona IV, Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Kota Bekasi. Pada Jumat (20/9) malam dia melihat Babon, mengenakan pakaian yang rapih.

Dilanjutkannya, Babon sempat mengajaknya pergi untuk menghadiri pesta ulang tahun. Namun ajakan itu ia tolak, karena keesokan harinya dia harus pergi berkerja.

"Hari Jumat saya ketemunya, habis pulang kerja, saya kesini ngopi gak lama. Dia tuh (Babon) kayak izin, terus ngajakin saya buat pergi ke acara kayak ulang tahun gitu," ucap Mongkak kepada wartawan, Senin (23/9/2024).

Dia mengatakan, Babon pergi dengan pakaian rapih sekitar pukul 20.00 WIB bersama 3 orang lain dengan menggunakan 2 motor.  "(Korban) Rapi banget, pakai sepatu, celana levis, pakai jaket juga," ujar Mongkak.

Singkat cerita, keesokan harinya pada Sabtu (21/9) sore, Mongkak kembali ke rumah korban untuk sekedar nongkrong selepas pulang kerja. Dia sempat menanyakan keberadaan korban kepada keluarga sat itu.

"Saya pulang kerja Sabtu kesini lagi. Sekitar jam 15.30 WIB. Oh kalau saya nanya biasanya, (kepada keluarga korban) Babon kemana gitu?, kata ayahnya 'Belum pulang'," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496/arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186293/diplomat_muda_kemlu_ri-XJqg_large.jpg
Misteri Sidik Jari di Lakban Arya Daru Menuai Sorotan, Polda Metro Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083/arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068/arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186028/arya_daru-L8q9_large.jpg
Audiensi, Kubu Arya Daru Desak Polisi Gelar Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3185961/arya_daru-8sEk_large.jpg
Polda Metro Undang Audiensi Keluarga Arya Daru Siang Ini 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement