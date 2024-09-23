Advertisement
Terkuak! Ternyata Ada 11 Orang yang Nyebur ke Kali Bekasi saat Dikejar Polisi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |17:49 WIB
JAKARTA – Tim Patroli Perintis Presisi (P3) Polres Metro Bekasi Kota menyelamatkan empat remaja yang diduga pelaku tawuran. Total ada 11 orang yang nyebur ke Kali Bekasi, tujuh diantaranya tewas mengenaskan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pembubaran sekitar kurang lebih 60 orang yang tengah berkumpul di sebuah gubuk di sekitar sebuah pabrik, dikarenakan diduga akan melakukan aksi tawuran.

“Kemudian ada 4 orang di antaranya mencoba melarikan diri itu masuk ke Kali Bekasi, dan berhasil diselamatkan oleh Tim Patroli Perintis Polres Metro Bekasi,” ujar Ade Ary kepada wartawan, Senin (23/9/2024).

Peristiwa yang bermula terjadi pada hari Sabtu (21/9/2024) sekitar pukul 03.00 Tim P3 Polres Metro Bekasi Kota yang beranggotakan 9 petugas kepolisian mendapati adanya sekitar 30 motor.

Sebanyak 22 orang diamankan dan kemudian menjadi 3 orang ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan membawa senjata tajam. Sajam tersebut diduga untuk tawuran. 

Selain itu, barang bukti yang diamankan dari kegiatan tersebut yakni sebanyak 21 bilah senjata tajam, 30 unit sepeda motor, dan 8 unit handphone.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap penyebab kematian tujuh remaja yang ditemukan di Kali Jatiasih, Kota Bekasi dikarenakan mereka melompat ke dalam sungai.

 

Halaman:
1 2
      
