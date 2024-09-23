Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satu dari 7 Jasad di Kali Bekasi Disebut Sahabatnya seperti Korban Kebakaran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |18:28 WIB
Satu dari 7 Jasad di Kali Bekasi Disebut Sahabatnya seperti Korban Kebakaran
Rumah duka salah satu korban yang jasadnya ditemukan di Kali Bekasi (Foto : MNC Media)
A
A
A

BEKASI - MR (19) alias Babon menjadi salah satu korban yang ditemukan tewas mengambang di Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi pada Minggu 22 September 2024. Dalam peristiwa itu, 7 orang dilaporkan meninggal dan langsung diotopsi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sahabat Babon, Rizky (21) alias Mongkak menceritakan, dia langsung bergegas bersama keluarga korban ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, usai viralnya berita penemuan mayat di Kali Bekasi. Usai melihat kondisi jasad melalui foto, ia mengatakan kondisi sahabatnya seperti korban kebakaran.

"Nah itu yang viral di Instagram itu. Yang awalnya katanya tawuran tuh, terus ada mayat juga. Nah saya ngecek. Ngeceknya langsung ke rumah Sakit Polri, sama abangnya (korban)," ucap Mongkak, Senin (23/9/2024).

Saat di RS Polri, dia mengaku tak mengenali wajah sahabatnya. Menurutnya wajah Babon seperti korban kebakaran.

"Enggak ada yang ngelihat (jenazah) cuma dikasih tahu fotonya. Hitam, bengkak, kayak korban kebakaran, hitam ke biru-biruanlah," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001//viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192815//tawuran-adnJ_large.jpg
Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192269//viral-1vaw_large.jpg
Sekelompok Pemuda Tenteng Celurit di Menteng Tengah Malam, Auto Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189011//kebakaran-jHhO_large.jpg
7 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Diserahkan ke Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188895//kepala_rs_polri_brigjen_pol_prima_heru_yulihartono-qnUe_large.jpg
RS Polri Berhasil Identifikasi 3 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement