Satu dari 7 Jasad di Kali Bekasi Disebut Sahabatnya seperti Korban Kebakaran

Rumah duka salah satu korban yang jasadnya ditemukan di Kali Bekasi (Foto : MNC Media)

BEKASI - MR (19) alias Babon menjadi salah satu korban yang ditemukan tewas mengambang di Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi pada Minggu 22 September 2024. Dalam peristiwa itu, 7 orang dilaporkan meninggal dan langsung diotopsi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sahabat Babon, Rizky (21) alias Mongkak menceritakan, dia langsung bergegas bersama keluarga korban ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, usai viralnya berita penemuan mayat di Kali Bekasi. Usai melihat kondisi jasad melalui foto, ia mengatakan kondisi sahabatnya seperti korban kebakaran.

"Nah itu yang viral di Instagram itu. Yang awalnya katanya tawuran tuh, terus ada mayat juga. Nah saya ngecek. Ngeceknya langsung ke rumah Sakit Polri, sama abangnya (korban)," ucap Mongkak, Senin (23/9/2024).

Saat di RS Polri, dia mengaku tak mengenali wajah sahabatnya. Menurutnya wajah Babon seperti korban kebakaran.

"Enggak ada yang ngelihat (jenazah) cuma dikasih tahu fotonya. Hitam, bengkak, kayak korban kebakaran, hitam ke biru-biruanlah," tuturnya.