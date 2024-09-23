Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengundian Nomor Urut Pilkada Jakarta 2024, Ketua Timses RK-Suswono: Semua Nomor Baik

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |19:11 WIB
Pengundian Nomor Urut Pilkada Jakarta 2024, Ketua Timses RK-Suswono: Semua Nomor Baik
Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono, Riza Patria (Foto: Irfan Maruf/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria tak mematok nomor urut tertentu di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Baginya, semua nomor itu baik.

Hal tersebut diungkapkan Riza saat bertolak untuk mendampingi RIDO menghadiri undian nomor urut Pilkada Jakarta 2024 di KPUD Jakarta.

"Semua nomor baik," kata Riza di DPD Golkar Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Sekadar informasi, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), bertolak ke KPUD untuk mengambil nomor urut dari DPD Partai Golkar pada Senin 23 September 2024 petang.

Pasangan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini menumpangi ojek online (ojol) untuk bertolak ke KPUD Jakarta. Hal itu juga merupakan simbol perhatian RIDO untuk hadirlam solusi transportasi yang komprehensif di Jakarta.

