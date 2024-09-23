Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Ambil Nomor Urut Naik Ojol, Serap Aspirasi Pengemudinya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |19:13 WIB
Ridwan Kamil Ambil Nomor Urut Naik Ojol, Serap Aspirasi Pengemudinya
Ridwan Kamil naik Ojol ke KPU Jakarta (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) diantar pengemudi ojek oline (ojol) dalam mengambil nomor urut untuk Pilkada Jakarta 2024 ke KPUD Jakarta, Senin (23/9/2024).

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini pun mengaku, dirinya juga telah menyerap aspirasi dari pengemudi ojol. Ia menilai, ojol yang antar ke KPUD Jakarta merupakan simbol ekosistem Jakarta ingin antar RIDO.

"Intinya ada pesan-pesan tentunya dalam prosesi-prosesi dalam pilkada ini. Salah satunya aspirasi dari ojol, bagian dari ekosistem Jakarta ingin mengantar pasangan RIDO," kata Kang Emil sebelum berangkat ke Kantor KPUD Jakarta, di Kantor DPD Golkar Jakarta.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini pun mengatakan, RIDO telah memiliki sejumlah program untuk pengemudi ojol. Salah satunya, membuat shelter peristirahatan di beberapa titik di Jakarta.

"Kebetulan kan pasangan RIDO ada program ya aspirasi shelter biar galeleran, aspirasi mungkin ada sesekali ada makan gratis, juga nanti kita sedang ikhtiarkan," ucap RK.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
