HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalu Lintas di Depan KPU Jakarta Macet Total Jelang Pengundian Nomor Urut Pilgub

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |19:21 WIB
Lalu Lintas di Depan KPU Jakarta Macet Total Jelang Pengundian Nomor Urut Pilgub
Lalu lintas di depan kantor KPU Jakarta macet (foto: Okezone/Irfan)
A
A
A

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Salemba Raya dari arah Kwitang - Matraman Jakarta Pusat macet jelang pengundian nomor urut pasangan cagub-cawagub Pilgub 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Banyak pengendara yang memilih menggunakan jalur TransJakarta.

Pantauan MNC Portal di lokasi Jalan Salemba Raya nyaris tertutup menyisakan satu jalur untuk pengendara sepeda motor dan mobil. 

Setengah badan jalan ditutup oleh pihak kepolisian untuk jalur masuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Polisi memasang pagar besi agar tidak ada yang dapat masuk kecuali rombongan pasangan calon.  

Tidak hanya pagar besi yang terpasang, kondisi jalan semakin parah karena banyak pendukung yang tak dapat masuk ke dalam ruangan berdiri di luar pagar besi buatan polisi. 

 

Halaman:
1 2
      
