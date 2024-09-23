Hasil Undian Nomor Urut Pilkada Jakarta 2024, RK-Suswono 1

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pengundian dan penetapan nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur (Cagub-Cawagub) untuk Pilkada Jakarta 2024. Dari tiga pasangan calon yang akan berlaga pada kontestasi tersebut, Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan nomor urut satu.

Pengundian dilakukan di halaman kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat Senin (23/9/2024) malam. Semua pasangan Cagub-Cawagub hadir untuk mengambil nomor urut.

Sementara pasangan Pramono Anung-Rano Karno mendapatkan nomor urut 3 dan untuk pasangan Cagub-Cawagub jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat nomor urut 2.

Sebagai informasi, KPU DKI telah resmi menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai Cagub-Cawagub DKI Jakarta.

Penetapan itu dilakukan setelah KPU DKI Jakarta melakukan rapat pleno internal di Kantor KPU DKI Jakarta, Minggu 22 September 2024 kemarin.

(Arief Setyadi )