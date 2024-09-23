Kenakan Jaket Putih Beraksen Oranye, RIDO Ingin Memulai Perjuangan untuk Jakarta dengan Niat yang Bersih dan Optimisme Tinggi

JAKARTA - Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menegaskan, komitmen mereka untuk memimpin Jakarta dengan mengenakan jaket putih beraksen oranye saat menuju KPU untuk mengambil nomor urut.

Warna putih pada jaket yang dikenakan RIDO melambangkan niat yang bersih, transparan, dan berkeadilan dalam setiap langkah kepemimpinan mereka.

Ridwan Kamil dan Suswono berjanji untuk membangun Jakarta yang lebih baik dengan keadilan sosial dan transparansi sebagai fondasi utama.

Aksen oranye, tak lain tak bukan adalah warna khas Jakarta. Ini menambah makna filosofis di balik jaket yang dikenakan paslon RIDO. Secara filosofis, oranye melambangkan energi, optimisme, dan dinamika kota, mengesankan bahwa Jakarta di bawah kepemimpinan RIDO akan terus bergerak maju dengan semangat kolaborasi dan inovasi, tanpa meninggalkan warganya yang membutuhkan.