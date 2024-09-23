Ridwan Kamil-Suswono Nomor Urut 1: Yang Penting Demokrasi Riang Gembira

Ridwan Kamil dan Suswono nomor urut 1 pada Pilkada Jakarta (Foto : Okezone)

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) tak masalah mendapat berpapun. Dan Dalam hasil pengundian, pasangan Rido mendapat nomor ururt 1.

"Yang penting demokrasi ini betul betul riang gembira," ujar Suswono, Senin (23/9/2024).

Suswono berharap, masyarakat tak terbelah dalam hadapi kontestasi Pilkada Jakarta 2024. "Artinya kontestasi ini jangan sampai masyarakat Jakarta terbelah, itu saja sih," ucap Suswono.

Suswono pun menganggap, semua nomor baik. Ia pun menyataka siap mendapat nomor urut berapapun.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta telah selesai melakukan pengundian nomor urut untuk Pilgub Jakarta 2024, Senin malam.

Hasilnya adalah, pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 2, dan Pramono Anung-Rano Karno 3.