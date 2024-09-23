Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RIDO Siapkan Progam untuk Ojol Jakarta, Kang Emil: Buat Shelter hingga Makan Gratis

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |19:46 WIB
RIDO Siapkan Progam untuk Ojol Jakarta, Kang Emil: Buat Shelter hingga Makan Gratis
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil saat naik ojek online (foto: Okezone/Al Fiqri)
JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) telah menyiapkan sejumlah program untuk pengemudi ojek online (ojol). Program itu mencakup pembanguna shelter peristirahatan hingga makan gratis.

"Kebetulan kan pasangan RIDO ada program ya aspirasi shelter biar galeleran, aspirasi mungkin ada sesekali ada makan gratis, juga nanti kita sedang ikhtiarkan," ucap pria yang akrab disapa Kang Emil,Senin (23/9/2024).

Selain menyerap aspirasi pengemudi ojol, Kang Emil juga mengaku juga mendengar aspirasi agar adanya konversi kendaraan listrik di Jakarta. Eks Gubernur Jawa Barat itu pun mengaku tengah mengembangkan konsep tersebut.

"Dan tentunya aspirasi dari banyak orang agar kendaraan mulai konversi ke motor listrik itu juga bagian yang ingin kita kembangkan," tutur Kang Emil.

 

