Cagub Jakarta Nomor Urut 1 RK: Mari Berkontestasi dengan Damai, Penuh Keceriaan!

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengajak seluruh peserta Pilkada Jakarta 2024 untuk berkontestasi dengan cara damai, penuh keceriaan.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya dalam kegiatan pengundian dan penetapan nomor urut cagub-cawagub DKI Jakarta di halaman Kantor KPU, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat Senin (23/9/2024).

“Kami hanya ingin menyampaikan pesan, bahwa selama hari hari ke depan, mari berkontestasi dengan cara cara yang damai, mari berkontestasi dengan cara cara penuh keceriaan,” kata pria yang kerap disapa Kang Emil itu.