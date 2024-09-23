RK-Suswono Nomor Urut 1, Ajak Warga Bikin Pilkada Jakarta Naik Kelas

Ridwan Kamil ajak seluruh warga Jakarta berkontestasi dalam Pilkada dengan ceria (Foto : Okezone)

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengajak seluruh peserta Pilkada Jakarta 2024 untuk berkontestasi dengan cara damai, penuh keceriaan.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya dalam kegiatan pengundian dan penetapan nomor urut cagub-cawagub DKI Jakarta di halaman Kantor KPU, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat Senin (23/9/2024).

“Kami hanya ingin menyampaikan pesan, bahwa selama hari hari ke depan, mari berkontestasi dengan cara cara yang damai, mari berkontestasi dengan cara cara penuh keceriaan,” kata pria yang kerap disapa Kang Emil itu.

RK juga mengajak untuk Pilkada Jakarta menjadi percontohan nasional, Pilkada yang naik kelas hingga teladan.



Ia berpesan, mari jadikan Pilkada Jakarta menjadi percontohan Nasional, Pilkada yang naik kelas, Pilkada yang menjadi teladan.

"Pilkada yang jauh dari hal-hal yang meresahkan. Kita lakukan kampanye berlomba-lomba dalam kebaikan, atau fastabiqul khoirot kampanye,” ujarnya.