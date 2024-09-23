Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Pesan Ridwan Kamil ke Pendukungnya saat Kampanye

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |20:10 WIB
Ini Pesan Ridwan Kamil ke Pendukungnya saat Kampanye
Cagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menyampaikan pesan kepada seluruh pendukungnya untuk tidak melakukan money politics selama kampanye.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya dalam kegiatan pengundian dan penetapan nomor urut cagub-cawagub DKI Jakarta di halaman Kantor KPU, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat Senin (23/9/2024).

“Saya titip kepada seluruh pendukung Partai pasangan 01 untuk menaati apa yang tadi kami sampaikan, dan tidak boleh ada money politik dalam kampanye kita,” kata Ridwan Kamil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/338/3095507//calon_gubernur_jakarta_terpilih_pramono_anung-AIEQ_large.jpg
Pramono Bakal Akomodir Program Paslon Lain saat Pimpin Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095237//ridwan_kamil_dan_pramono_anung-mczW_large.jpg
Ridwan Kamil Peluk dan Cium Tangan Pramono, Sampaikan Selamat Menjadi Gubernur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095226//ridwan_kamil-fqoZ_large.jpg
Pilkada Jakarta Usai, Ridwan Kamil : Tak Ada Kata Akhir dalam Pengabdian kepada Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/338/3093535//rekapitulasi_pilkada_jakarta_2024-DPNA_large.jpg
Rekapitulasi Pilkada Jakarta, Saksi RK-Suswono Walk Out dan Saksi Dharma-Kun Enggan Tanda Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/338/3093401//sekretaris_tim_sukses_rido_basri_baco-UZep_large.jpg
Terkait Kasus TPS 28 Pinang Ranti, Tim RIDO Bakal Laporkan Bawaslu Jaktim dan Jakarta ke DKPP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/338/3093383//tim_hukum_gerindra_saat_jumpa_pers_pilkada-PEhb_large.jpg
Distribusi Undangan Memilih Tak Merata, Tim Hukum Gerindra Duga Ada Kecurangan Pilkada Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement