Ini Pesan Ridwan Kamil ke Pendukungnya saat Kampanye

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menyampaikan pesan kepada seluruh pendukungnya untuk tidak melakukan money politics selama kampanye.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya dalam kegiatan pengundian dan penetapan nomor urut cagub-cawagub DKI Jakarta di halaman Kantor KPU, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat Senin (23/9/2024).

“Saya titip kepada seluruh pendukung Partai pasangan 01 untuk menaati apa yang tadi kami sampaikan, dan tidak boleh ada money politik dalam kampanye kita,” kata Ridwan Kamil.