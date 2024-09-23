Dua Motor Adu Banteng di Jalan Raya Jakarta-Bogor, 1 Orang Tewas Mengenaskan

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan dua motor terjadi di Jalan Raya Bogor-Jakarta, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka-luka.

Kapolsek Sukaraja, Kompol Birman Simanullang mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.30 WIB. Menurut saksi, kecelakaan berawal ketika motor yang dikendarai AF melaju dari arah Jakarta menuju Bogor dengan kecepatan tinggi dan tanpa helm.

"Menabrak motor F 3115 FM yang dikendarai S dari dari arah Bogor menuju Jakarta habis dari minimarket mau menjenguk orang sakit di TKP tepatnya pangkalan ojek jembatan hitam," kata Birman dalam keterangannya, Senin (23/9/2024).