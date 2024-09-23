Dapat Nomor Urut 1 di Pilgub, RK Sapa Pendukung di Depan KPU Jakarta

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil menyapa pendukungnya usai menyapa para pendukungnya di depan KPUD Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024) malam.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menyapa para pendukungnya usai mendapat nomor urut 1 di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKJ 2024. Momen itu terjadi saat Kang Emil usai melakukan sesi doorstop dengan awak media di KPUD Jakarta.

Setelah itu, Kang Emil pun berjalan ke arah pendukungnya yang tengah menunggu di depan pintu masuk KPUD Jakarta. Nampak, sejumlah pendukung Kang Emil antusias.

Para pendukung Kang Emil yang mengibarkan bendera dari partai pengusung KIM Plus, bersorai. "Bang Emil, Bang Emil," seru peserta.