Sekuriti PIK Lumpuhkan 4 Bandit Jalanan Bersajam

JAKARTA - Sebanyak empat orang diduga pelaku pencurian di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), berhasil ditangkap petugas keamanan atau sekuriti PIK yang sebelumnya beberapa hari sudah dilakukan pengintaian, pada Sabtu 21 September 2024.

Pada saat itu, petugas melihat keempat pelaku melintas di Pantai Maju dengan menggunakan dua kendaraan bermotor.

petugas keamanan yang sedang berpatroli bergegas melakukan pengepungan dan penghadangan terhadap kendaraan para pelaku tersebut.

Keempat pelaku yang sadar sedang dikejar kemudian berusaha melarikan diri dari kejaran petugas keamanan PIK. Selama beberapa waktu terjadi kejar mengejar dengan para pelaku dan kemudian para pelaku terdesak dan kemudian meninggalkan kedua motor yang dikendarainya, serta berusaha melarikan diri dan sempat melukai empat orang petugas keamanan PIK.