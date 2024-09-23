Bersyukur Dapat Nomor Urut 1, Ridwan Kamil: Sesuai Harapan, Menang Satu Putaran

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil bersyukur mendapatkan nomor urut 1 untuk Pilkada Jakarta. Dia mengatakan nomor urut 1 tersebut sesuai dengan harapan.

RK yang berpasangan dengan kader PKS, Suswono, menginginkan bisa meraih kemenangan satu putaran.

“Jadi sesuai harapan karena kampanye kita ingin menang satu putaran. Sebelum malam ini slogan kita tuh gini. Menang, menang, menang, sekali putaran, takut nomornya bukan satu. Nah sekarang nomor satu, slogannya lebih mantap. Menang, menang, menang, satu putaran,” kata RK kepada wartawan, Senin (23/9/2024).

Dia mengatakan, logo yang dipakainya adalah monas yang disimbolkan dengan angka satu. Kenudian, ia menuturkan nomor urut satu juga ia dapatkan pada saat Pilgub Jabar yang dimenanginya.

“Waktu Pilgub Jabar juga saya nomor urut 1, menang juga, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan,” jelas dia.