Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bersyukur Dapat Nomor Urut 1, Ridwan Kamil: Sesuai Harapan, Menang Satu Putaran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |21:09 WIB
Bersyukur Dapat Nomor Urut 1, Ridwan Kamil: Sesuai Harapan, Menang Satu Putaran
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil (foto: Okezone/Riyan)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil bersyukur mendapatkan nomor urut 1 untuk Pilkada Jakarta. Dia mengatakan nomor urut 1 tersebut sesuai dengan harapan.

RK yang berpasangan dengan kader PKS, Suswono, menginginkan bisa meraih kemenangan satu putaran. 

“Jadi sesuai harapan karena kampanye kita ingin menang satu putaran. Sebelum malam ini slogan kita tuh gini. Menang, menang, menang, sekali putaran, takut nomornya bukan satu. Nah sekarang nomor satu, slogannya lebih mantap. Menang, menang, menang, satu putaran,” kata RK kepada wartawan, Senin (23/9/2024).

Dia mengatakan, logo yang dipakainya adalah monas yang disimbolkan dengan angka satu. Kenudian, ia menuturkan nomor urut satu juga ia dapatkan pada saat Pilgub Jabar yang dimenanginya.

“Waktu Pilgub Jabar juga saya nomor urut 1, menang juga, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan,” jelas dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3193034//ridwan_kamil-zRmF_large.jpg
Hard Gumay Prediksi Nama Baik Ridwan Kamil akan Pulih Kembali usai Isu Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3193010//ridwan_kamil-4RqW_large.jpg
Kubu Ridwan Kamil Bantah Arka Anak dari Aura Kasih: Timeline-nya Beda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3192990//ridwan_kamil_dan_atalia_praratya-wbf1_large.jpg
Mediasi Gagal, Sidang Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Masuk ke Pokok Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192773//atalia_praratya_hadir_di_pengadilan_agama_kota_bandung-Mhi8_large.jpg
Hadiri Sidang Perceraian di PA Kota Bandung, Atalia Praratya: Doain Saja Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/33/3192630//safa_marwah-yApc_large.jpg
Digosipkan Jadi Simpanan RK, Safa Marwah: Saya dengan Dia Benar-Benar Tak Ada Hubungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/33/3192551//selebgram_safa_marwah-AqLr_large.jpg
Safa Marwah Bantah Jadi Simpanan Ridwan Kamil: Keluarga Sedih dan Malu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement