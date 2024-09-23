Dapat Nomor Urut Satu di Pilkada Jakarta, RIDO Bakal Langsung Serap Aspirasi Warga

JAKARTA - Juru Bicara Bidang Sosial Tim Pemenangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO), Angkie Yudistia mengatakan bahwa pihaknya akan langsung terjun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi usai mendapat nomor urut 1 di Pilkada Jakarta 2024. Paslon RIDO tak ingin berleha-leha meskipun meraih elektabilitas tertinggi.

Ia menyatakan, pihaknya ingin memperjuangkan peringkat pertama dengan menggerakkan seluruh elemen untuk turun ke masyarakat.

"Karena kita tahu bahwa kita memang nomor 1 dari elektabilitas kita, tetapi bukan berarti kita santai-santai saja. Tetapi kita tetap perjuangkan nomor 1 itu dengan konsentrasi, menggerakan semua elemen-elemen," ujar Angkie saat ditemui di KPUD Jakarta, Senin (23/9/2024).

Bendahara Umum Partai Perindo ini pun menyatakan bahwa RIDO akan langsung turun ke masyarakat untuk mendengarkan masalah yang ada. "Dan juga kita berusaha untuk langsung terjun ke maayarakat, mendengarkan masalah-masalah mereka," ucap Angkie.