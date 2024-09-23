Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

7 Jasad Remaja Belum Dipulangkan, Keluarga: Emangnya Mau Diapain Mayatnya?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |21:25 WIB
7 Jasad Remaja Belum Dipulangkan, Keluarga: Emangnya Mau Diapain Mayatnya?
Rumah keluarga salah satu remaja yang tewas di Kali Bekasi (Foto: Okezone)
A
A
A

BEKASI - MR (19) alias Babon menjadi salah satu korban dari 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi, Jatiasih, pada Minggu kemarin. Hingga malam ini, jenazahnya belum juga dikembalikan ke pihak keluarga.

Pantauan MNC Portal Indonesia, rumah duka berlokasi di di RT01/RW01 Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi. Nampak di lokasi sekitar pukul 19.00 WIB, rumah duka masih dipenuhi sanak keluarga yang menunggu kedatangan jenazah.

Informasi, tak dipulangkan jenazah malam ini dikatakan oleh kakek korban, Nasip (57). Dia menyebut, Ayah sambung korban sedang dalam perjalanan menuju rumah duka, usai dari RS Polri Kramat Jati.

“Ya, 'Maaf pak belum bisa bawa balik juga', lah, memangnya kalau enggak bisa dibawa balik, itu mau bangkainya," kata Nasip menirukan ucapan petugas, Senin (23/9/2024).

Dia merasa kecewa cucuknya malam ini tak kunjung dikembalikan, apalagi liang lahat telah ia siapkan sejak kemarin. Dia mengaku tak akan menuntut apapun terkait peristiwa ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193098//tawuran-m7oi_large.jpg
Tahun Baru, Dua Kelompok Warga Hendak Tawuran di Klender 'Diacak-acak' Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001//viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192815//tawuran-adnJ_large.jpg
Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192269//viral-1vaw_large.jpg
Sekelompok Pemuda Tenteng Celurit di Menteng Tengah Malam, Auto Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185598//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-mSYD_large.jpg
Polisi Sebut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling Polres Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement