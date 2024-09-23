7 Jasad Remaja Belum Dipulangkan, Keluarga: Emangnya Mau Diapain Mayatnya?

Rumah keluarga salah satu remaja yang tewas di Kali Bekasi (Foto: Okezone)

BEKASI - MR (19) alias Babon menjadi salah satu korban dari 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi, Jatiasih, pada Minggu kemarin. Hingga malam ini, jenazahnya belum juga dikembalikan ke pihak keluarga.

Pantauan MNC Portal Indonesia, rumah duka berlokasi di di RT01/RW01 Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi. Nampak di lokasi sekitar pukul 19.00 WIB, rumah duka masih dipenuhi sanak keluarga yang menunggu kedatangan jenazah.

Informasi, tak dipulangkan jenazah malam ini dikatakan oleh kakek korban, Nasip (57). Dia menyebut, Ayah sambung korban sedang dalam perjalanan menuju rumah duka, usai dari RS Polri Kramat Jati.

“Ya, 'Maaf pak belum bisa bawa balik juga', lah, memangnya kalau enggak bisa dibawa balik, itu mau bangkainya," kata Nasip menirukan ucapan petugas, Senin (23/9/2024).

Dia merasa kecewa cucuknya malam ini tak kunjung dikembalikan, apalagi liang lahat telah ia siapkan sejak kemarin. Dia mengaku tak akan menuntut apapun terkait peristiwa ini.