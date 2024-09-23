Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Serap Aspirasi Konversi Kendaraan Listrik di Jakarta, Kang Emil: Kita Kembangkan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |22:17 WIB
Serap Aspirasi Konversi Kendaraan Listrik di Jakarta, Kang Emil: Kita Kembangkan
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) ingin mengembangkan konversi kendaraan listrik di Jakarta. Keinginan itu disampaikan pria yang akrab sidapa Kang Emil setelah adanya aspirasi yang masuk ke RIDO.

"Dan tentunya aspirasi dari banyak orang agar kendaraan mulai konversi ke motor listrik itu juga bagian yang ingin kita kembangkan," tutur Kang Emil saat ditemui di Kantor DPD Golkar Jakarta, Senin (23/9/2024).

Selain itu, Kang Emil juga menyerap adanya aspirasi pengemudi ojek online (ojol). Ia mengaku, telah menyiapkan sejumlah program untuk pengemudi ojol. Program itu mencakup pembanguna shelter peristirahatan hingga makan gratis.

"Kebetulan kan pasangan RIDO ada program ya aspirasi shelter biar galeleran, aspirasi mungkin ada sesekali ada makan gratis, juga nanti kita sedang ikhtiarkan," ucap Kang Emil.

Mantan Wali Kota Bandung ini pun berharap Jakarta bisa menjadi daerah yang mengedepankan keadilan dan mendapat perhatian. Dengan demikian, ia meyakini, Jakarta akan terlepas dari segala maslaah, seperti polusi udara.

"Semoga Jakarta nanti berkeadilan semua dapat perhatian, Jakarta-nya juga lepas dari polusi karena kita sudah pelan pelan menganut gaya hidup yang jauh dari polusi," tutur Kang Emil.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement