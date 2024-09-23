Serap Aspirasi Konversi Kendaraan Listrik di Jakarta, Kang Emil: Kita Kembangkan

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) ingin mengembangkan konversi kendaraan listrik di Jakarta. Keinginan itu disampaikan pria yang akrab sidapa Kang Emil setelah adanya aspirasi yang masuk ke RIDO.

"Dan tentunya aspirasi dari banyak orang agar kendaraan mulai konversi ke motor listrik itu juga bagian yang ingin kita kembangkan," tutur Kang Emil saat ditemui di Kantor DPD Golkar Jakarta, Senin (23/9/2024).

Selain itu, Kang Emil juga menyerap adanya aspirasi pengemudi ojek online (ojol). Ia mengaku, telah menyiapkan sejumlah program untuk pengemudi ojol. Program itu mencakup pembanguna shelter peristirahatan hingga makan gratis.

"Kebetulan kan pasangan RIDO ada program ya aspirasi shelter biar galeleran, aspirasi mungkin ada sesekali ada makan gratis, juga nanti kita sedang ikhtiarkan," ucap Kang Emil.

Mantan Wali Kota Bandung ini pun berharap Jakarta bisa menjadi daerah yang mengedepankan keadilan dan mendapat perhatian. Dengan demikian, ia meyakini, Jakarta akan terlepas dari segala maslaah, seperti polusi udara.

"Semoga Jakarta nanti berkeadilan semua dapat perhatian, Jakarta-nya juga lepas dari polusi karena kita sudah pelan pelan menganut gaya hidup yang jauh dari polusi," tutur Kang Emil.



(Fakhrizal Fakhri )