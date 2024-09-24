Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Bus Surya Bali Tabrak 2 Truk Tronton, 6 Orang Tewas

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |05:05 WIB
5 Fakta Bus Surya Bali Tabrak 2 Truk Tronton, 6 Orang Tewas
Kecelakaan Bus Surya Bali tabrak 2 truk tronton (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Kecelakaan bus berpenumpang terjadi Jalan Pantura-Pati-Rembang tepatnya di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin 23 September 2024. Sejumlah orang tewas.

Berikut lima fakta penting dari peristiwa kecelakaan tersebut:

1. Kecelakaan Melibatkan Bus dan Dua Truk Tronton

Bus Surya Bali bertabrakan dengan dua truk tronton di Jalan Pantura Pati-Rembang, tepatnya di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

2. Enam Orang Meninggal Dunia

Akibat kecelakaan tersebut, enam orang tewas. Tiga orang meninggal di tempat kejadian, sementara tiga lainnya meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit.

"Saat ini, enam korban meninggal dunia dan tiga korban luka-luka telah dievakuasi ke RSUD Dr. Sutrasno Rembang, sementara satu korban luka lainnya dirawat di Puskesmas Juwana,” ujar Kasat Lantas Polresta Pati Kompol Asfauri.

3. Diduga Sopir Bus Mengantuk

Dugaan awal penyebab kecelakaan adalah sopir Bus Surya Bali yang mengantuk, sehingga bus oleng ke kanan dan menabrak truk yang datang dari arah berlawanan.

Namun, kepolisian masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab kecelakaan. “Kasus kecelakaan Bus Surya Bali dengan tronton ini masih lidik,” ujar Kompol Asfauri.

 

