4 Fakta Pelaku Pembunuhan Bocah Dililit Lakban, Pasangan Lesbi

JAKARTA - Polisi berhasil menangkap lima pelaku pembunuhan bocah dililit lakban inisial APH yang jasadnya ditemukan di Pantai Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Penemuan jasad bocah malang itu sempat mengegerkan publik.

Berikut 4 fakta peristiwa pembunuhan bocah APH di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak:

1. Lima Pelaku Terlibat Pembunuhan

Para pelaku yang terlibat dalam pembunuhan APH adalah Saenah (38), Ridho alias Rahmi (38), Emi (23), Ujang Hildan (22), dan Yayan Herianto (23). Mereka berkomplot untuk menculik, membunuh, dan membuang jenazah korban di Pantai Cihara.

2. Motif Utama adalah Utang Piutang dan Dendam