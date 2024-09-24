5 Fakta Petani di Lampung Tewas Diterkam Harimau, Kaki dan Tempurung Kepala Hilang

JAKARTA - Karim Yulianto (46), seorang petani di Kecamatan Suoh, Lampung Barat, diduga tewas usai diterkam seekor harimau Sumatera. Saat jasadnya ditemukan, kondisinya sudah tidak utuh.

Berikut lima fakta dari peristiwa tewasnya Karim Yulianto di Lampung Barat:

1. Korban Tewas Diterkam Harimau Sumatera

Karim Yulianto tewas dengan kondisi tubuh tidak utuh setelah diduga diserang seekor harimau Sumatera di kebunnya yang berada di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

"Tadi malam ditemukan warga seorang petani meninggal dunia di kebunnya yang berada di kawasan hutan TNBBS. Dari hasil pemeriksaan di lokasi kejadian serta luka-luka yang dialami, korban atas nama Karim meninggal dunia setelah diserang oleh seekor harimau," ujar Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik, Senin 23 September 2024.