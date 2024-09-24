Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ratusan Kiai Berkumpul di Ponpes Sarang Rembang Bahas Persiapan MLB

Sucipto , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |01:23 WIB
A
A
A

REMBANG- Ratusan ulama dan Kiai Nahdlatul Ulama (NU) melakukan bedah 'Risalah Bangkalan' sekaligus konsolidasi kiai-kiai struktur dan kultural se-Jawa Tengah. Kegiatan ini untuk persiapan Muktamar Luar Biasa NU (MLB NU).

Pengasuh PP Nur Muhammad Ndresmo, Jagir, Surabaya, Kiai Maftuh mengatakan, Muktamar Luar Biasa (MLB) NU digelar dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.

"Hasil diskusi para kiai kita namakan maklumat Sarang yang memuat beberapa keputusan," ungkap Kiai Maftuh di Pondok Pesantren Sarang, Rembang, Jateng, Senin, (23/9/2024).

"Maka dipahami Jam’iyyah Nahdlatul Ulama adalah cermin kehidupan pesantren. Sedangkan struktur Jam’iyyah adalah kepanjangan dari kebijaksanaan ulama dan kiai pengasuh pondok pesantren," sambungnya.

Selanjutnya yang kedua, presidium mengapresiasi dukungan pengasuh-pengasuh pondok pesantren di Jateng terhadap Gerakan Penyelamatan Organisasi dan Muktamar Luar Biasa NU.

"Dukungan ini menjadi kekuatan utama dan strategis bagi Presidium untuk melanjutkan proses atau gerakan menuju pra MLB dan MLB,”ujarnya.

Presidium kata dia juga meyakini bahwa, partisipasi dan dukungan Pengasuh Pondok Pesantren terhadap gerakan ini akan diikuti struktur NU di semua tingkatan, baik PW-PC-MWC dan Pengurus Ranting NU, Sehingga Presidium optimis MLB segera bisa dilaksanakan.

Selanjutnya, Presidium juga menyampaikan apresiasi kepada struktural PW-PCNU atas dukungan terhadap Gerakan PO dan MLB, walau itu dilakukan secara tertutup.

"Karenanya Presidium akan tetap menjaga komunikasi dan konsolidasi gerakan dengan struktur NU di semua tingkatan dan tetap menjaga kerahasiaan agar semua nyaman," kata dia.

 

