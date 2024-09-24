Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendagri Libatkan Ahli dari IPB dan Lemhanas Cari Desa dan Kelurahan Berprestasi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |01:45 WIB
Kemendagri Libatkan Ahli dari IPB dan Lemhanas Cari Desa dan Kelurahan Berprestasi
Kemendagri Cari Desa dan Kelurahan Berprestasi
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Pemaparan Calon Juara Lomba Desa Tingkat Regional Tahun 2024. Acara itu berlangsung di ruang Paramananda, Gedung C, Lantai 4, Kantor Ditjen Bina Pemdes di Jakarta.

Penilaian tingkat nasional berdasarkan regional, yang meliputi wilayah Regional I (Sumatera),  Regional II (Jawa dan Bali), Regional III (Kalimantan dan Sulawesi); dan Regional IV (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua).

“Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pemaparan calon juara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid dan nyata terhadap gambaran umum calon juara,” ujar Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Kemendagri, La Ode Ahmad Bolombo di Jakarta, Senin (24/9/2024).

“Khususnya berkaitan dengan potensi, keunggulan, dan inovasi setiap peserta lomba serta kemampuan komunikasi dan kepemimpinan dari kepala desa dan lurah calon juara,"sambungnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, para finalis yang terdiri dari 12 Desa dan 12 Kelurahan yang mewakili 4 regional akan memaparkan kondisi wilayahnya masing-masing di hadapan tim penilai pusat yang terdiri dari Kementerian atau lembaga terkait pakar, akademisi, dan praktisi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179936/mendagri-HYDX_large.jpg
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Dukung Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155979/tito-8Uoe_large.jpg
Mendagri: Kewenangan Luas Kepala Daerah Mustahil, Indonesia Bukan Negara Federal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150483/rifai-Hdnq_large.jpg
Kisah Bupati Bengkulu Selatan yang Tempat Tidurnya Terlalu Kecil Saat Retret di IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149653/wamendagri_klaim_anggaran_retret_gelombang_ii_kurang_dari_rp500_juta-T1Pi_large.jpg
Wamendagri Klaim Anggaran Retret Gelombang II Kurang dari Rp500 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149590/bupati-3EQC_large.jpg
Bupati Sashabila, Peserta Cantik dan Termuda Retret Gelombang Kedua di Kampus IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149523/tito-T924_large.jpg
Berkaca Kasus Lucky Hakim, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Harus Disiplin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement