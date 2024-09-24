Kemendagri Libatkan Ahli dari IPB dan Lemhanas Cari Desa dan Kelurahan Berprestasi

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Pemaparan Calon Juara Lomba Desa Tingkat Regional Tahun 2024. Acara itu berlangsung di ruang Paramananda, Gedung C, Lantai 4, Kantor Ditjen Bina Pemdes di Jakarta.

Penilaian tingkat nasional berdasarkan regional, yang meliputi wilayah Regional I (Sumatera), Regional II (Jawa dan Bali), Regional III (Kalimantan dan Sulawesi); dan Regional IV (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua).

“Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pemaparan calon juara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid dan nyata terhadap gambaran umum calon juara,” ujar Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Kemendagri, La Ode Ahmad Bolombo di Jakarta, Senin (24/9/2024).

“Khususnya berkaitan dengan potensi, keunggulan, dan inovasi setiap peserta lomba serta kemampuan komunikasi dan kepemimpinan dari kepala desa dan lurah calon juara,"sambungnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, para finalis yang terdiri dari 12 Desa dan 12 Kelurahan yang mewakili 4 regional akan memaparkan kondisi wilayahnya masing-masing di hadapan tim penilai pusat yang terdiri dari Kementerian atau lembaga terkait pakar, akademisi, dan praktisi.