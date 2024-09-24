Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menteri AHY Bertemu Anindya Bakrie, Apa yang Dibahas?

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |02:19 WIB
Menteri AHY Bertemu Anindya Bakrie, Apa yang Dibahas?
Menteri AHY Bertemu Anindya Bakrie
A
A
A

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Anindya Bakrie yang dipilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam Munaslub yang dilakukan beberapa waktu lalu. Keduanya bertemu di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta.

Dalam keterangannya usai pertemuan tertutup, Anindya menyatakan sangat bahagia atas penerimaan AHY atas kedatangannya meski mereka sudah lama mengenal satu sama lain.

“(Pertemuan) ini sangat membantu untuk bekerja sama (Kadin dan Kementerian ATR/ BPN) karena Kadin adalah mitra strategis pemerintah dan sebagai payung dunia usaha berdasarkan Undang Undang dan juga Keppres,”ujarnya, Senin (23/9/2024).

“Banyak hal menarik yang kami bicarakan salah satunya mengenai redistribusi tanah yang bisa menjadi suatu kesempatan bagi teman-teman Kadin di kabupaten kota dan provinsi untuk mendukung program perekonomian Indonesia semakin tumbuh,” sambungnya.

Anindya menambahkan, dalam pertemuan tersebut juga dibicarkan mengenai bagaimana inovasi Bank Tanah sangat membantu untuk investasi di Indonesia termasuk membahas jaminan kepastian hukumnya dari pemerintah.

Selain membahas Bank Tanah, mereka juga membicarakan peraturan pemerintah mengenai carbon trading yang berpotensi melibatkan dunia usaha swasta menjadi “bensin” untuk mengedepankan program-program pemerintah lainnya.

“Insya Allah beliau (AHY) berkenan untuk hadir di (kantor) Kadin pada saat yang ditentukan nantinya, karena banyak sekali konstituen baik dari Kadinda (Kadin Daerah) maupun asosiasi (Anggota Luar Biasa/ ALB) yang bukan saja sekadar konstituen tapi juga menjadi fans beliau,” tutupnya.

Sementara itu, AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat ini mengucapkan selamat kepada Anindya. Dia juga berpesan untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor pemerintah membutuhkan sinergisitas dan kolaborasi termasuk dengan Kadin Indonesia.

 

