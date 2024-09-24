Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karomah Sunan Gunung Jati Lolos dari Upaya Pembunuhan Akibat Hidupkan Ayam 

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |06:52 WIB
Karomah Sunan Gunung Jati Lolos dari Upaya Pembunuhan Akibat Hidupkan Ayam 
Sunan Gunung jati
A
A
A

Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah konon memiliki kesaktian atau karomah dari Allah SWT sebagai waliyullah. Dari beberapa karomah itu konon di antaranya menghidupkan ayam yang tengah dipanggang, hingga lolos dari upaya pembunuhan oleh salah satu penguasa wilayah di bawah Kerajaan Pajajaran bernama Ki Kuwu Sangkanurip. 

Saat itu Syarif Hidayatullah yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati atau Syekh Maulana tengah berjalan - jalan, dan tak sengaja bertemu Ki Kuwu Sangkanurip. Saat itu Ki Kuwu Sangkanurip tengah menyadap tuak secara berlebihan sehingga ditegurlah oleh Syarif Hidayatullah. 

Ternyata teguran itu membuat Ki Kuwu naik pitam dan menghentikan proses penyadapan tuaknya dan mengejar Syarif Hidayatullah. Pada "Sajarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati :  Naskah Mertasinga", terjemahan Amman N. Wahju mengisahkan sambil mengejar Sunan Gunung Jati, Ki Kuwu Sangkanurip pun memaki-maki waliyullah itu. 

Setelah berjumpa, Ki Sangkan mencoba menangkapnya akan tetapi Sunan Gunung Jati dapat mengelak dan menghindar dari cambuk dan goloknya. Beberapa kali upaya Ki Kuwu untuk menghabisi Sunan Gunung Jati dengan cambuk dan goloknya gagal. Tetapi Sunan Gunung Jati terus bersabar dan tak membalas balik ulah Ki Kuwu. 

Sejurus kemudian Sunan Gunung Jati meminta Ki Kuwu untuk melihat di belakangnya. Suatu keanehan pun muncul ketika Ki Kuwu Sangkan menengok ke belakang dan dilihatnya di lapangan sudah penuh dengan uang dinar. 

Ki Sangkan berubah pikirannya, hatinya tertarik untuk mengambil uang-uang dinar itu. Sunan Gunung Jati lalu pergi meninggalkannya, kembali menuju Puri. Uang dinar itu awalnya tak ada, tetapi ketika Sunan Gunung Jati dikejar Ki Kuwu tiba-tiba uang itu muncul. 

Dari sanalah Ki Kuwu berpikir orang yang dihadapinya baru saja bukanlah orang sembarangan. Tetapi Ki Kuwu tak mampu mengejar Sunan Gunung Jati yang telah meninggalkannya karena tertarik dengan uang-uang yang berserakan. Padahal niat hati Ki Kuwu ingin mengabdi kepada Sunan Gunung Jati. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147613//keris-6o8i_large.jpg
Kiai Sengkelat Keris Sakti Sunan Kalijaga yang Mampu Menangkap Kilat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144759//sunan_muria-PA2U_large.jpg
Sunan Muria, Kiai Kampung yang Suka Sebarkan Agama Islam di Pelosok Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144156//sunan_giri-mgSG_large.jpg
Kisah Masa Muda Sunan Giri, Santri Cemerlang Tubuhnya Memancar Cahaya Terang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137608//ilustrasi-AyGk_large.JPG
Sultan Amangkurat I, Penguasa Mataram yang Sering Eksekusi Mati Rakyatnya Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135845//ilustrasi-jg0W_large.jpeg
Pernikahan Puteri Singasari dan Raja Campa Buat Pulau Jawa Terhindar dari Serangan Tartar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133055//ken_arok-vWAV_large.JPG
Momen Ken Arok Remaja, Suka Berjudi Tapi Punya Keistimewaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement