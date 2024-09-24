Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M6,4 di Gorontalo, BMKG: Akibat Aktivitas Deformasi dalam Lempeng Sangihe

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |08:01 WIB
Gempa M6,4 di Gorontalo, BMKG: Akibat Aktivitas Deformasi dalam Lempeng Sangihe
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,4 mengguncang Gorontalo, Selasa 24 September 2024 pukul 02.51.04 WIB. Gempa ini dipastikan tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,1. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 0,14° LS ; 122,91° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 77 Km arah Barat Daya Gorontalo, Gorontalo pada kedalaman 132 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi dalam lempeng Sangihe,” ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

