Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buruh Tani Demo di Jakarta, Minta Prabowo-Gibran Wujudkan Reforma Agraria

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |12:28 WIB
Buruh Tani Demo di Jakarta, Minta Prabowo-Gibran Wujudkan Reforma Agraria
Demo Hari Tani Nasional di Patung Kuda, Jakarta Pusat (Okezone.com/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan buruh tani berunjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional ke-64 di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024). Mereka mendesak agar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mewujudkan reforma agraria agar petani sejahtera, rakyat tak digusur dengan dalih proyek strategis, dan kedaulatan pangan terwujud.

Massa buruh tani menilai reforma agraria yang dijalankan pemerintah selama ini palsu karena masyarakat khususnya petani makin sengsara dan sulit mendapatkan keadilan. Padahal salah satu tujuan reforma agraria adalah mengentaskan kemiskinan.

"Tanah-tanah sudah ditanami untuk tanaman pangan, tetapi reforma agraria yang dilaksanakan reforma agraria palsu, reforma agraria dimanipulasi sehingga padi harus diimpor sampai hari ini dan jumlahnya semakin meningkat. Agar pemerintahan berikutnya, Prabowo-Gibran menjalankan reforma agraria sebagai mandat," kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam orasinya.

Menurutnya, dalam 10 tahun terakhir reforma agraria tak dilaksanakan semestinya sehingga kemiskinan makin kentara, khususnya di kalangan petani. Buruh tani sulit mendapatkan tanah garapan dan kehidupan di desa semakin sulit. Henry mengatakan petani ingin reforma agraria dijalankan dengan sesungguhnya demi kedaulatan pangan.

"Untuk melakukan reforma agraria, untuk melakukan keadulatan pangan Indonesia, untuk mengentaskan kemiskinan, lapangan pekerjaan Indonesia, ternyata itu tidak terjadi. Kita semakin tak punya tanah, tanah kita semakin sempit, 10 tahun terakhir ini lebih dari 1,5 juta hektare sawah pertanian hilang, jumlah petani yang tak punya tanah semakin bertambah, sebaliknya perusahaan besar semakin mengusai tanah jutaan hektar," tuturnya.

Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir reforma agraria dimanipulasi atas nama pembangunan dan proyek strategis nasional yang dalam praktiknya banyak menggusur masrakyat. Padahal, petani harus punya tanah mandat konstitusi.

"Kalau pemerintah tak menjalankan reforma agraria, tak memberikan redistribusi memberikan tanah pada rakyat, justru mempermudah pemberian izin konsesi pada perusahaan besar, kita harus ingatkan itu," paparnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191956//wakil_menteri_transmigrasi-965k_large.jpg
Wamen Viva Yoga Ajak Pemuda Muhammadiyah Dukung Program Kerakyatan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191607//petani-jzQL_large.jpg
Kebangkitan Industri Pupuk Indonesia: Petani Happy, Swasembada Pangan Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191112//kopi-L0Om_large.jpg
Praktik Berkelanjutan Dorong Hasil Panen Petani Naik 43%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191017//prabowo-PJYw_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188711//prabowo-10EX_large.jpg
Mahasiswa RI di Islamabad Dukung Diplomasi Prabowo: Perkuat Hubungan Indonesia-Pakistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188367//prabowo_tinjau_korban_bencana_di_bireuen_aceh-ebcy_large.jpg
Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Bencana Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement