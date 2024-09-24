Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Temuan Koper Berisikan Lempeng Aluminium di Kota Tua, Densus: Tak Terkait Jaringan Teror 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |12:44 WIB
Temuan Koper Berisikan Lempeng Aluminium di Kota Tua, Densus: Tak Terkait Jaringan Teror 
Koper Mencurigakan di Kota Tua. Foto: IST.
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri angkat bicara terkait temuan koper yang awalnya diduga bom di seberang Stasiun Kota Tua, Jalan Jalan Jembatan Baru Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, Senin, 23 September 2024, malam. 

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar menegaskan bahwa, tidak ditemukan bom dalam temuan koper tersebut. Belakangan ternyata itu berisikan Aluminium. 

"Tidak ada bom," kata Aswin saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Selasa (24/9/2024). 

Menurut Aswin sampai dengan saat ini, pihak detasemen berlambang burung hantu tersebut tidak menemukan indikasi pergerakan sel-sel jaringan teroris. 

"Dan sampai saat ini juga tidak ada info terkait jaringan teror," ujar Aswin. 

Sebelumnya, Polisi memastikan saat ini kondisi dan situasi aman usai adanya temuan koper diduga bom di seberang Stasiun Kota Tua, Jalan Jalan Jembatan Baru Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat. 

 

