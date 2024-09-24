Komisi III Sambangi Lokasi Penemuan 7 Jasad: Jangan Timbulkan Tuduhan

JAKARTA - Komisi III DPR RI meninjau langsung lokasi penemuan 7 jasad di Kali Bekasi, kawasan Jatirasa, Kota Bekasi. Mereka tiba disambut langsung oleh Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes pol Dani Hamdani.

Nampak para wakil rakyat yang hadir di antaranya, Habiburokhman, Arteria Dahlan, Nazaruddin Dek Gam, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, Heru Widodo, serta I Wayan Sudirta. Pada kesempatan itu Habiburokhman meminta agar polisi mengusut kasus ini secara transparan.

"Kami ingin ini semua dilakukan penyelidikan yang transparan dan dicek latar belakangnya apa, sampai kejadiannya seperti apa," ujar Habiburokhman, Selasa (24/9/2024).

Dia menyebut pengusutan secara terbuka itu agar tidak menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat.

"Maka kami perlu melihat langsung Pak Kapolres, situasi di sini seperti apa sehingga tidak timbul asumsi-asumsi, tuduhan-tuduhan yang tidak pas," sambungnya.

Sekedar informasi, warga Jatiasih digegerkan dengan penemuan 7 jasad di Kali Bekasi. Peristiwa itu mulanya diketahui warga yang hendak mencari kucing miliknya yang hilang.

Saksi Mata, Suci mengaku melihat mayat ngambang di kali sekitar pukul 05.30 WIB.

"Awalnya saya lagi nyari kucing saya, terus saya biasa ke sini (kali) nemenin kira-kira jam 05.30 WIB saya ke sini kan ini anak-anak juga suka sama orang di sini biasanya kalinya bersih gitu doang," ucap Suci, Minggu 22 September 2024.