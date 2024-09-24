Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi III Sambangi Lokasi Penemuan 7 Jasad: Jangan Timbulkan Tuduhan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |13:11 WIB
Komisi III Sambangi Lokasi Penemuan 7 Jasad: Jangan Timbulkan Tuduhan
Jajaran Komisi III sambangi lokasi penemuan 7 jasad di Kali Bekasi (foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Komisi III DPR RI meninjau langsung lokasi penemuan 7 jasad di Kali Bekasi, kawasan Jatirasa, Kota Bekasi. Mereka tiba disambut langsung oleh Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes pol Dani Hamdani.

Nampak para wakil rakyat yang hadir di antaranya, Habiburokhman,  Arteria Dahlan, Nazaruddin Dek Gam, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, Heru Widodo, serta I Wayan Sudirta. Pada kesempatan itu Habiburokhman meminta agar polisi mengusut kasus ini secara transparan.

"Kami ingin ini semua dilakukan penyelidikan yang transparan dan dicek latar belakangnya apa, sampai kejadiannya seperti apa," ujar Habiburokhman, Selasa (24/9/2024).

Dia menyebut pengusutan secara terbuka itu agar tidak menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat.

"Maka kami perlu melihat langsung Pak Kapolres, situasi di sini seperti apa sehingga tidak timbul asumsi-asumsi, tuduhan-tuduhan yang tidak pas," sambungnya.

Sekedar informasi, warga Jatiasih digegerkan dengan penemuan 7 jasad di Kali Bekasi. Peristiwa itu mulanya diketahui warga yang hendak mencari kucing miliknya yang hilang.

Saksi Mata, Suci mengaku melihat mayat ngambang di kali sekitar pukul 05.30 WIB.

"Awalnya saya lagi nyari kucing saya, terus saya biasa ke sini (kali) nemenin kira-kira jam 05.30 WIB saya ke sini kan ini anak-anak juga suka sama orang di sini biasanya kalinya bersih gitu doang," ucap Suci, Minggu 22 September 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185598//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-mSYD_large.jpg
Polisi Sebut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185589//tugimin_kakek_alvaro_kiano-QZp6_large.jpg
Keluarga Ungkap Motif Dendam di Balik Tewasnya Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185554//mayat-x5tJ_large.jpg
Firasat Ibu Alvaro, Mimpi Buruk Sebelum Putranya Ditemukan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185512//ketua_komnas_pa_dki_jakarta_cornelia_agatha_di_rumah_duka_alvaro_kiano-EAun_large.JPG
Komnas PA Datangi Rumah Duka Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185499//polisi_saat_evakuasi_jasad_alvaro_di_bantaran_kali_cilalay-p8dm_large.jpg
Detik-Detik Warga Tenjo Temukan Jasad Alvaro di Bantaran Kali Cilalay
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement