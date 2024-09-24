Nawawi Sebut Skor Kinerja KPK dalam Pemberantasan Korupsi Hanya 4-5 dari 10

JAKARTA - KPK dalam beberapa tahun tahun terakhir mengalami pelemahan nyata dan pimpinannya terjerat kasus etik bahkan hukum. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengakui skor kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi selama 5 tahun belakangan berada di angka 4 sampai 5 dari 10.

Jawaban tersebut disampaikan Nawawi saat diminta menilai skor kinerja KPK 5 tahun ke belakang dalam diskusi ‘Konflik Kepentingan Sebagai Pintu Masuk Korupsi’ yang digelar ICW di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

“Saya mau ke pak Nawawi dulu sebagai pimpinan KPK. Ppak saya ingin kejujuran, berapa skor pemberantasan korupsi kita dari range 1 sampai 10?” tanya moderator diskusi Rivana Pratiwi.

Nawawi kemudian menjawab skornya berada di angka 3-4. Dia mengatakan, angka tersebut bukan hanya soal kinerja, tapi juga untuk kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kayaknya 3,4 saja. Tidak mengenai soal kinerja saja, tetapi kondisi pemberantasan korupsi di negeri ini,” ujar dia.

Selanjutnya, dia juga ditanya terkait skor kinerja lembaga antirasuah. Dia mengungkapkan, skornya mengikuti hasil survei yang menempatkan skor 4-5.

“Salah satu yang saya hindari menilai diri. Saya ikutan Litbang Kompas saja ada di sekitaran 4-5,” pungkasnya.

(Salman Mardira)