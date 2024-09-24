Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Gandeng KPK Perkuat Komitmen Antikorupsi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |14:13 WIB
Kemenag Gandeng KPK Perkuat Komitmen Antikorupsi
Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim
A
A
A

JAKARTA -  Kementerian Agama menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (Prestasi) Batch II bagi ASN yang memiliki kewenangan strategis di Kemenag. Pelatihan ini adalah bentuk komitmen Kemenag dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag), Faisal Ali Hasyim mengatakan, Itjen Kemenag telah mengambil langkah-langkah strategis melalui digitalisasi dan transparansi dalam berbagai layanan.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat integritas dan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan di Kemenag,” ujar Faisal di Pusdiklat Tenaga Admistrasi Ciputat, Selasa (24/9/2024).

“Seperti mendorong terbitnya petunjuk teknis untuk dana BOS dan komite, implementasi layanan transformasi digital melalui audit SPBE, percepat pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), mendorong SBSN dengan pelaksanaan tender pra DIPA, mengawal PAPBJ dan P3DN melalui reviu, serta mendorong terbitnya Keputusan Menag tentang Manajemen Risiko,”sambungnya.

Faisal melanjutkan, kegiatan ini merupakan upaya preventif dalam pencegahan korupsi serta peningkatan integritas daan penerapan sistem pengendalian yang efektif.

"Dengan adanya pelatihan Prestasi ini memperkuat  langkah-langkah kami sebelumnya seperti digitalisasi layanan dan program pendidikan antikorupsi, untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan transparan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang,”ungkapnya.

“Tindakan preventif ini bukan hanya sekadar strategi, tetapi juga wujud nyata dari tekad kami untuk mewujudkan Kementerian Agama yang bersih dan berintegritas, sesuai dengan ekspektasi masyarakat,” sambungnya.

Inspektorat Jenderal kata dia mengubah peran pengawasan dari watchdog menjadi pengawasan intern yang memastikan program Kemenag tidak hanya direncanakan, tetapi juga dilaksanakan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Faisal melanjutkan, upaya-upaya tersebut kemudian terkalibrasi dengan hasil positif pada tata kelola di Kementerian Agama, seperti peningkatan hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (IACM), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Tatakelola Pengadaan(ITKP) Barang/Jasa , Survei Penilaian Integritas KPK, dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKHJI).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192916//direktur_jenderal_pendidikan_islam_amien_suyitno-y4T9_large.jpg
Kemenag Catat 8 Ribu Prestasi Madrasah Sepanjang 2025, Tembus Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192915//direktur_urusan_islam_kemenag-d9D3_large.JPG
Riset Kemenag: Toleransi Beragama Gen Z Ungguli Milenial dan Baby Boomers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192894//dirjen_bimas_islam-peA1_large.JPG
Angka Pernikahan Nasional Tercatat Naik di Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192723//pemerintah-zXv5_large.jpg
Kemenag: 58,26 Persen Guru Agama Islam SD Belum Fasih Baca Alquran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192711//pemerintah-9vdj_large.jpg
Menag Nasaruddin Dorong Kurikulum Berbasis Cinta sebagai Landasan Pendidikan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192620//pemerintah-vnXe_large.jpg
Menag Nasaruddin Hadiri Natal Bersama, Kemenag: Perkuat Kerukunan Umat Beragama!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement