HOME NEWS NASIONAL

Ini Identitas 4 Korban Tewas Tertabrak KA di Karawang, 2 Diantaranya Masih Anak-Anak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |14:19 WIB
Ini Identitas 4 Korban Tewas Tertabrak KA di Karawang, 2 Diantaranya Masih Anak-Anak
Identitas 4 Korban Tewas Tertabrak KA di Karawang
A
A
A

JAKARTA - Identitas 4 korban tewas tertabrak KA di Karawang, 2 diantaranya masih anak-anak, akan dibahas lengkap dalam artikel ini.  Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Daringo Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang Jawa Barat, Minggu, 22 September 2024.

Kapolsek Kotabaru, Iptu Suherlan, mengungkapkan kronologi kecelakaan tersebut. Saat itu, pada pukul 07.00 WIB, korban Anita, Ikhsan, dan Ted baru saja selesai berolahraga pagi di Perum Arwiga.

Korban akan menyeberang perlintasan rel kereta api dengan bantuan Sahaman, yang baru pulang dari sawah. Sahaman juga ikut tewas dalam kecelakaan itu.

Pada saat itu, ada kereta yang melintas dari arah Cirebon menuju Jakarta. Begitu kereta tersebut lewat, keempatnya langsung menyeberang," ujar Suherlan kepada awak media, dikutip, Senin (23/9/2024).

Namun, tiba-tiba dari jalur yang berlawanan melintas kereta Fajar Utama dari arah Jakarta menuju Cirebon. Akibatnya, keempat orang tersebut tidak dapat menghindar dan langsung tertabrak.

Tiga korban ditemukan tergeletak di sekitar lokasi kejadian, sementara korban Ted tersangkut di bagian depan kereta hingga mencapai Stasiun Tanjungrasa, Desa Tanjung Rasa Kidul, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Sementara itu, VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, PT KAI dengan tegas melarang masyarakat beraktivitas di jalur kereta api, kecuali untuk kepentingan operasional KA.

"KAI turut prihatin atas kejadian nahas yang menimpa korban. Kami harap kejadian serupa tidak terulang kembali. KAI melarang keras masyarakat untuk beraktivitas di sekitar jalur kereta api karena bisa mengganggu operasional kereta dan membahayakan keselamatan," ujar Anne dalam keterangannya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
