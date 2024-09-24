Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Laut Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |16:53 WIB
Gempa M5,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Laut Indonesia
Gempa Jepang (Foto: Ist)
JAKARTA - Bada Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa kekuatan M5,7 di Kepulauan Izu, Jepang tidak berpotensi tsunami di Indonesia.

Sebelumnya, terjadi gempa di Kepulauan Izu, Jepang pada Selasa 24 Agustus 2024 pukul 06:14:21 WIB. Hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa gempa yang terjadi memiliki kekuatan Mw 5,7 dengan episenter terletak pada koordinat 31,45° LU dan 139,84° BT tepatnya di laut dengan kedalaman 12 km. 

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng pada zona Megathrust Izu - Ogasawara dengan mekanisme sumber sesar naik (thrust fault)," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan, Badan Meteorologi Jepang (JMA) mengeluarkan peringatan tsunami menyusul gempa bumi yang terjadi di sekitar 180 kilometer selatan Pulau Hachijo, salah satu pulau terbesar di gugus Kepulauan Izu. 

Lebih lanjut, Daryono mengatakan pasca gempa, tsunami kecil teramati di Kepulauan Izu, Jepang dan namun tidak menimbulkan kerusakan. "Hasil pemodelan tsunami TOAST oleh BMKG menunjukkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia," katanya.
 

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Tsunami Gempa Jepang BMKG gempa
