Puan Bilang Insya Allah PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani memberi sinyal partainya bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Puan menyebut, tidak ada yang tak mungkin bagi PDIP untuk masuk ke dalam gerbong pemerintahan.

"Insya Allah, tidak ada yang tidak mungkin," kata Puan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Ketua DPR RI itu menyampaikan komunikasi antara partainya dengan Prabowo sebenarnya sudah dilakukan. Bahkan, dia menyebut komunikasi dijalin sejak lama.

"Selalu berkomunikasi dari sejak selesai Pemilu selalu berkomunikasi," ujarnya.

Diketahui, isu gabungnya PDI Perjuangan ke pemerintahan Prabowo menyusul adanya rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Kabar terkait pertemuan tersebut berkembang belakangan ini

Namun, belum tahu secara pasti kapan pertemuan kedua tokoh yang sempat berpasangan pada Pilpres 2009 itu akan dilangsungkan

(Angkasa Yudhistira)