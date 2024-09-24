Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Bilang Insya Allah PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |17:11 WIB
Puan Bilang <i>Insya Allah</i> PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Puan Maharani bilang Insya Allah PDIP gabung pemerintahan Prabowo-Gibran (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani memberi sinyal partainya bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Puan menyebut, tidak ada yang tak mungkin bagi PDIP untuk masuk ke dalam gerbong pemerintahan. 

"Insya Allah, tidak ada yang tidak mungkin," kata Puan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Ketua DPR RI itu menyampaikan komunikasi antara partainya dengan Prabowo sebenarnya sudah dilakukan. Bahkan, dia menyebut komunikasi dijalin sejak lama.

"Selalu berkomunikasi dari sejak selesai Pemilu selalu berkomunikasi," ujarnya.

Diketahui, isu gabungnya PDI Perjuangan ke pemerintahan Prabowo menyusul adanya rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Kabar terkait pertemuan tersebut berkembang belakangan ini

Namun, belum tahu secara pasti kapan pertemuan kedua tokoh yang sempat berpasangan pada Pilpres 2009 itu akan dilangsungkan

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191956//wakil_menteri_transmigrasi-965k_large.jpg
Wamen Viva Yoga Ajak Pemuda Muhammadiyah Dukung Program Kerakyatan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191291//pdip-5TNW_large.jpg
Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191017//prabowo-PJYw_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190731//megawati_galang_donasi_untuk_korban_bencana_sumatera-z8f7_large.jpg
Donasi Korban Bencana Sumatera, Megawati Perintahkan Pramono Sumbang Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188711//prabowo-10EX_large.jpg
Mahasiswa RI di Islamabad Dukung Diplomasi Prabowo: Perkuat Hubungan Indonesia-Pakistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187526//prabowo-WiON_large.jpg
Survei Adidaya Institute: Mayoritas Publik Percaya Pemerintahan Prabowo Bebas Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement