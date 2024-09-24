Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Bakal Beri Penghargaan ke Personel yang Sabet Medali di PON XXI 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |17:50 WIB
Kapolri Bakal Beri Penghargaan ke Personel yang Sabet Medali di PON XXI 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok Polri.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal memberikan penghargaan ke seluruh personel yang menyabet medali di perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Dalam gelaran itu, atlet-atlet Polri turut menorehkan prestasi. 

Setidaknya, personel itu meraih sebanyak 99 medali yang dikoleksi dari 76 atlet Polri dengan rincian 33 medali emas, 39 perak dan 27 perunggu. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia yang juga ketua Harian Komite Olahraga Polri (KOP) Irjen Dedi Prasetyo mengapresiasi prestasi para atlet Polri itu. 

“Pak Kapolri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih untuk semua atlet yang telah berjuang hingga meraih medali. Tentunya bapak Kapolri akan memberikan penghargaan kepada para atlet Polri berprestasi," kata Dedi, Jakarta, Selasa (24/9/2024).  

Lebih lanjut, Dedi Prasetyo mengatakan KOP (Komite Olahraga Polri) yang baru diresmikan bulan Mei 2024 sebagai wadah para atlet Polri untuk mencetak prestasi di tingkat nasional dan internasional akan terus menggelorakan semangat olahraga. KOP bagian dari komitmen Polri mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia emas 2045.

 

