HOME NEWS NASIONAL

Reaksi Mengejutkan KPK soal Dituding Saling Pingpong Klarifikasi Jet Pribadi Kaesang

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |19:58 WIB
Reaksi Mengejutkan KPK soal Dituding Saling Pingpong Klarifikasi Jet Pribadi Kaesang
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep/ist
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika membantah adanya konflik internal yang terjadi antara Ketua KPK Nawawi Pomolango dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Hal ini terkait penyampaian hasil analisis klarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Tessa juga memastikan, tidak ada permasalahan internal antara salah satu pimpinan dengan penyidik komisi antirasuah.

“Saya pikir tidak ada permasalahan di internal tentang siapa yang akan menyampaikan karena tentunya apapun yang disampaikan itu sudah menjadi keputusan lembaga dan keputusan bersama,” kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2024)

“Apa yang disampaikan oleh Pak NP maupun Pak PN ini hanya masalah administratif saja,” sambung dia.

Tessa melanjutkan, bahwa laporan hasil analisis klarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret nama Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep itu masih proses administrasi.

“Informasi terakhir yang kami terima, masih ada proses administrasi yang belum selesai dan sementara berjalan untuk nota dinas diajukan ke pimpinan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Nawawi Pomolango berbicara terkait hasil penelaahan di kasus dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret nama Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Nawawi pun membantah hasil penelaahan akan segera disampaikan ke publik.“Yang bilang mau diumumkan siapa?,” kata Nawawi kepada wartawan, Selasa (24/9).

 

