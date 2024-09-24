Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Analisis Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang Sudah Dibahas Pimpinan KPK

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |20:04 WIB
Hasil Analisis Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang Sudah Dibahas Pimpinan KPK
Jubir KPK Tessa Mahardhika (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan rapat terkait dengan hasil analisis klarifikasi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang menyeret nama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Rapat dilakukan setelah Direktorat Gratifikasi KPK rampung meenganalisis klarifikasi Kaesang dan menyampaikannya kepada pimpinan KPK.

“Untuk rapat pimpinan terkait hal tersebut informasinya sudah dilakukan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan Selasa (24/9/2024).

Namun, kata Tessa, hingga saat ini laporan hasil analisis klarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret nama Kaesang masih proses administrasi. “Informasi terakhir yang kami terima, masih ada proses administrasi yang belum selesai dan sementara berjalan untuk nota dinas diajukan ke pimpinan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kaesang mendatangi Gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait penggunaan jet pribadi saat ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu bersama sang istri, Erina Gudono. Kaesang mengaku jet pribadi yang ditumpanginya merupakan milik temannya.

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," kata Kaesang di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa 17 September 2024.

 

