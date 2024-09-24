Rapor 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Sejumlah Aspek Dapat Nilai Positif

JAKARTA – Hasil riset LSI Denny JA mengungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap berhasil selama 10 tahun memimpin Indonesia. Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, temuan itu didapatkan berdasarkan empat prinsip yang diterapkan lembaganya.

Pertama, penilaian harus berbasiskan riset dan data. Kedua, penilaian harus komprehensif, tak hanya satu bidang saja, tapi aneka dimensi sekaligus: ekonomi, politik, hukum dan sosial.

Ketiga, dibandingkan tahun pertama Jokowi memerintah dan tahun terakhir (2014 VS 2024). Keempat data yang digunakan hanya data yang diberikan oleh lembaga internasional kredibel saja, mulai dari World Bank, Heritage Foundation hingga Transparancy Internasional.

“Hasil analisisnya terdapat 3 rapor biru, 1 rapor merah, 3 netral. Secara menyeluruh, selama 10 tahun memerintah, Jokowi lebih banyak berhasil," ucap Ardian Sopa, Selasa (24/9/2024).

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 2014 hingga 2024, Indonesia mengalami berbagai perubahan, baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial.