Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rapor 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Sejumlah Aspek Dapat Nilai Positif

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |20:12 WIB
Rapor 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Sejumlah Aspek Dapat Nilai Positif
LSI Denny JA melakukan riset terkait rapor 10 tahun pemerintahan Jokowi. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA – Hasil riset LSI Denny JA mengungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap berhasil selama 10 tahun memimpin Indonesia. Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, temuan itu didapatkan berdasarkan empat prinsip yang diterapkan lembaganya.

Pertama, penilaian harus berbasiskan riset dan data. Kedua, penilaian harus komprehensif, tak hanya satu bidang saja, tapi aneka dimensi sekaligus: ekonomi, politik, hukum dan sosial.

Ketiga, dibandingkan tahun pertama Jokowi memerintah dan tahun terakhir (2014 VS 2024). Keempat data yang digunakan hanya data yang diberikan oleh lembaga internasional kredibel saja, mulai dari World Bank, Heritage Foundation hingga Transparancy Internasional.

“Hasil analisisnya terdapat 3 rapor biru, 1 rapor merah, 3 netral. Secara menyeluruh, selama 10 tahun memerintah, Jokowi lebih banyak berhasil," ucap Ardian Sopa, Selasa (24/9/2024).

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 2014 hingga 2024, Indonesia mengalami berbagai perubahan, baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191472//wakil_menteri_hukum_edward_omar_sharif_hiariej-95v3_large.jpg
Wamenkum Sebut Jokowi Sempat Tak Setujui Pasal Penghinaan Presiden saat Godok KUHP Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/470/3191103//prabowo-hE6S_large.jpg
5 Fakta Akad Massal Puluhan Ribu Rumah Subsidi oleh Prabowo, Program Lanjutan dari Era SBY hingga Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189486//ai-lPpm_large.jpg
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184638//jokowi-imr2_large.jpg
Jokowi Jelaskan Arah Pembangunan RI di Bloomberg New Economy Forum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183420//kejagung-TWsK_large.jpg
Kejagung Ungkap Megakorupsi, LBH Muhammadiyah: Keberaniannya Pengaruhi Persepsi Publik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement