Puan: Tambahan Komisi di DPR untuk Imbangi Kementerian Era Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, bahwa rencana penambahan komisi di DPR masih digodok untuk mengimbangi jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Itu dilakukan DPR untuk mengakomodir kemungkinan adanya penambahan kementerian.

“Ini sedang dimatangkan, kan dengan adanya rencana penambahan kementerian, sepertinya ada kemungkinan harus ada penambahan komisi," kata Puan dalam keterangannnya, dikutip, Selasa (24/9/2024).

Penyesuaian perlu dilakukan agar koordinasi kinerja antara eksekutif dan legislatif, seperti proses pengawasan, konsultasi, dan dukungan dapat berjalan efektif. Sehingga, kementerian yang ada bisa memiliki mitra kerja yang tepat di DPR.

“Untuk bisa kemudian memperkuat kemitraan antara Pemerintah dengan legislatif,” imbuhnya.

Pembentukan komisi baru di DPR, kata Puan, harus sesuai dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku. “Jadi itu kita sedang godok, dan sesuai mekanismenya kan kita laksanakan ya sesuai dengan mekanismenya,” katanya.

Ia pun memastikan bahwa pemilihan pimpinan AKD baru akan dilakukan sesuai tata tertib DPR. Itu sekaligus menjawab anggapan terjadinya bagi-bagi jabatan di parlemen.

“Nanti akan kita lakukan (pemilihan pimpinan komisi atau AKD baru, red) sesuai dengan mekanisme dan kita bicarakan sesuai dengan musyawarah dan mufakat," katanya.

(Arief Setyadi )